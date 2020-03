Los ministros de Exteriores de la Unión Europea instaron este viernes a Turquía a que combata la "información falsa" de que las fronteras de la UE están abiertas a los refugiados que alberga en su territorio, y rechazaron "con firmeza" el uso que Ankara hace de la presión migratoria "con razones políticas".

"No vayan a la frontera. La frontera no está abierta. Si alguien les dice que vayan porque está abierta, no es verdad. Eviten una situación en la que podrían estar en peligro, eviten avanzar hacia una puerta cerrada o al menos eviten decirle eso a la gente, porque no es verdad", declaró en una rueda de prensa el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell.