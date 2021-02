El primer ministro de Portugal, el socialista António Costa, explicó hoy que el documento que prepara la Unión Europea (UE) para facilitar la movilidad en el espacio europeo ante la covid, similar a un "pasaporte", será en realidad un documento que no solo contemplará a los ya vacunados.

"No me gustaría usar la expresión pasaporte sanitario. Lo que está previsto es un documento que agilice y dispense la utilización de cuarentenas. Puede ser por vacunación, por ya haber pasado la covid o haber sido testado y certificar que no porta el virus", expuso.