STR001. ESTRASBURGO (FRANCIA), 11/12/2018.- El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker (dcha), da un discurso durante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) hoy, 11 de diciembre de 2018. Juncker dijo hoy que el acuerdo del "brexit" entre Bruselas y Londres "no se renegociará" y dejó claro que los Veintisiete no dejarán "sola" a Irlanda. EFE/ Patrick Seeger

STR001. ESTRASBURGO (FRANCIA), 11/12/2018.- El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker (c), da un discurso durante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) hoy, 11 de diciembre de 2018. Juncker dijo hoy que el acuerdo del "brexit" entre Bruselas y Londres "no se renegociará" y dejó claro que los Veintisiete no dejarán "sola" a Irlanda. EFE/ Patrick Seeger