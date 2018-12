El Partido Laborista británico planea acusar al Gobierno de la primera ministra, Theresa May, de desacato al Parlamento si no publica todo el informe legal que recibió sobre el acuerdo del "brexit", tal como le ha ordenado que haga la Cámara de los Comunes.

El portavoz laborista para la salida de la Unión Europea (UE), Keir Starmer, avisa hoy en un artículo en "The Sunday Telegraph" de que, si no se difunde el informe al completo del abogado del Estado sobre el texto consensuado con Bruselas, su partido "no tendrá otra alternativa" que "iniciar un proceso de desacato al Parlamento".