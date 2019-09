La jefa del ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, aseguró hoy no haber ofrecido jamás su dimisión al Gobierno de Pekín ante las complicadas circunstancias que atraviesa Hong Kong, tras casi tres meses de manifestaciones: "No dimitir es mi propia elección". EFE/JEROME FAVRE

"Jamás he ofrecido mi dimisión al Gobierno Popular Central (el Ejecutivo de Pekín). Nunca me he planteado dimitir. La elección de no dimitir es mía, propia", afirmó Lam durante su rueda de prensa semanal.