Las negociaciones para una mayoría de gobierno en España se aceleran esta semana con el inicio de las consultas del rey con los líderes políticos y la reunión de los socialistas (partido mayoritario) y ERC (secesionistas catalanes), imprescindibles para que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, pueda gobernar.

Sánchez aspira a repetir como jefe del ejecutivo, pero como su partido no tiene mayoría suficiente necesita pactar su investidura y un futuro programa de Gobierno con otros grupos, tarea que aún no tiene cerrada y que se presenta difícil sobre todo con ERC, cuya portavoz, Marta Vilalta, insistió este lunes en que "no tienen prisa".