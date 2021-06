El líder golpista birmano, Min Aung Hlaing (c), regresó al país tras una visita de una semana a Rusia, donde visitó una fábrica de armamento y estrechó lazos con uno de los pocos aliados que les queda tras el sublevamiento del 1 de febrero. EFE/EPA/STRINGER/Archivo

El líder golpista birmano, Min Aung Hlaing, regresó al país tras una visita de una semana a Rusia, donde visitó una fábrica de armamento y estrechó lazos con uno de los pocos aliados que les queda tras el sublevamiento del 1 de febrero.

El general y la comitiva que se desplazó a Moscú llegó anoche en un vuelo especial con destino a Naipyidó para finalizar de su segunda salida conocido al extranjero desde la toma de poder, recoge este lunes el diario oficialista The Global New Light of Myanmar.