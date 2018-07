El presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., el republicano Paul Ryan, aseguró hoy que no apoya los esfuerzos de algunos de sus colegas conservadores para destituir al fiscal general adjunto Rod Rosenstein, quien está supervisando la investigación especial sobre Rusia.

Al ser preguntado por los periodistas en su rueda de prensa sobre si respaldaba o no la medida, Ryan fue contundente: "No, no lo hago", apuntó.