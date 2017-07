Los disturbios sacuden una cumbre que Merkel y Hamburgo querían impecables

Protesters burn waste on the streets in Schanzenviertel quarter during the G20 summit in Hamburg, Germany, 07 July 2017. EFE

Riot police and water cannon vehicles stand behind a man with his bike on the streets of Schanzenviertel quarter during the G20 summit in Hamburg, Germany, 07 July 2017. EFE