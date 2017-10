La líder del Partido Laborista de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, será la próxima primera ministra del país gracias a un acuerdo de coalición, pese a que su formación no fue la más votada en la elecciones de septiembre.

"Me siento extraordinariamente honrada y privilegiada de estar en la posición de formar un gobierno", dijo Ardern en rueda de prensa al confirmar el pacto con la formación nacionalista New Zealand First (Nueva Zelanda Primero), con Winston Peters al frente.