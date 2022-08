Los manifestantes del principal campamento de protestas de Sri Lanka aseguraron este jueves que no tienen intención de abandonar el que consideran el epicentro de la revuelta social por la crisis económica, pese al ultimátum de las autoridades esrilanquesas de que se retiren del lugar en la tarde el viernes.

Unas pocas carpas siguen intactas en el campamento Gota Go Gama, bautizado en referencia al nombre del ex mandatario esrilanqués Gotabaya Rajapaksa derrocado el mes pasado, tras más de cien días de protestas, a la espera de que sea una orden judicial, y no un comunicado de la policía, lo que los obligue a desalojar la zona.