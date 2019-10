Los partidos británicos entraron ya hoy en la campaña para las elecciones generales del 12 de diciembre, con las que esperan resolver la parálisis del "brexit", pero de las que puede salir otro Parlamento igual de fragmentado que el actual.

Un informe divulgado hoy por el grupo "Best of Britain", que hace campaña contra el "brexit", reveló que los conservadores de Boris Johnson no llegarían a la mayoría parlamentaria si el 30% de los electores pro-europeos vota de forma táctica en estas elecciones.