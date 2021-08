Los talibanes están buscando a personas que han trabajado con las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán para interrogarlas y castigarlas, y han amenazado con matar o arrestar a sus familiares si no las localizan, según reveló este jueves el diario The New York Times (NYT).

El NYT cita como fuente un documento confidencial de Naciones Unidas compartido de manera interna en la organización, que está fechado el miércoles y fue proporcionado por el Norwegian Center of Global Analyses, un grupo asesor de amenazas que provee información de inteligencia a agencias de la ONU.