El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, dejó hoy de nuevo claro que no cederá el poder porque no es para lo que ha sido elegido. EFE/EPA/ALEXANDER ASTAFYEV / GOVERNMENTAL PRESS SERVICE / SPUTNIK/Archivo

El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, dejó hoy de nuevo claro que no cederá el poder porque no es para lo que ha sido elegido.

"Déjenme decirles como un hombre para que quede bien claro. Mis críticos a menudo dicen: él (por Lukashenko) no quiere dejar el poder. Y me lo echan en cara. Esto no es para lo que la gente me eligió", señaló el líder bielorruso al presentar al nuevo fiscal general, Andréi Shved, según la agencia oficial BelTA.