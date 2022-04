Para el presidente Emmanuel Macron, candidato a la reelección, la cita en las urnas del próximo 24 de abril es "una elección de civilizaciones", según defendió en un mitin en Marsella dedicado a la ecología con el que buscó resucitar el desgastado frente republicano para vencer a Marine Le Pen.

"El 24 de abril, no cedáis al miedo, o al '¿para qué sirve?', no cedáis al gran relativismo. Si no queréis renunciar al humanismo, a esta civilización del siglo XXI, a construir una gran nación ecológica, ¡uníos a mí!", declaró Macron en el primer mitin celebrado tras clasificarse a la segunda vuelta el pasado domingo.