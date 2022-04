Emmanuel Macron admitió este miércoles que si obtiene un segundo mandato en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas el próximo 24 de abril tendrá que concertar reformas con partidos de oposición, dado el estado fracturado en que está el país.

"Soy muy lúcido sobre el hecho de que las fracturas que hay en el país me conducirán no solo a tener una mayoría en la Asamblea, sino que tendré también que ser capaz de unir fuerzas políticas que no piensan como yo, pero que estarán dispuestas a trabajar en ciertas reformas", señaló Macron en una entrevista con el canal France 2.