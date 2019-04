La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, llega a una reunión sobre el "brexit" con líderes europeos celebrada en el Consejo Europeo de Bruselas (Bélgica), este miércoles. La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, tratará de obtener hoy el favor de la UE para poder extender la fecha de salida, fijada hasta ahora en el próximo viernes, un extremo que de no cumplirse llevaría a una retirada no negociada, pues el pacto alcanzado entre Londres y Bruselas no ha recibido el visto bueno del Parlamento británico. EFE