La primera ministra británica, Theresa May, afronta nuevos desafíos a su plan para la salida de la Unión Europea (UE) con múltiples enmiendas planteadas hoy por los diputados, que serán votadas el próximo 29 de enero.

May preside esta mañana la reunión semanal de su gabinete de ministros, entre indicaciones de que varios estarían dispuestos a dimitir si ella insiste en no descartar un "brexit" no negociado el próximo 29 de marzo.