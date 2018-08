La primera ministra británica, Theresa May, ofrece una rueda de prensa junto al presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta (no aparece), tras su reunión en la Casa del Estado en Nairobi (Kenia), hoy, 30 de agosto de 2018. May, que llega al país después de visitar Sudáfrica y Nigeria, es la primera líder británica en visitar Kenia en más de 30 años. Durante su estancia en el país africano, en la que May pretende estrechar relaciones comerciales de cara al Brexit, la primera ministra visitará a los soldados británicos que ayudan en el entrenamiento de tropas keniatas y de otros países de África para combatir a los grupos islamistas de al-Shabab en Somalia. EFE

