La primera ministra británica, Theresa May, insistió hoy en que no habrá un segundo referéndum sobre el "brexit", así como que la salida de la UE no significará que su país deje de pertenecer a Europa.

"No va a haber un segundo referéndum sobre la salida de la Unión Europea", aseguró May, en declaraciones que publica hoy el popular diario "Bild", donde ratifica que su Gobierno llevará adelante la decisión expresada por sus ciudadanos en la consulta de 2016.