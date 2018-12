La primera ministra británica, Theresa May. EFE/Archivo

La primera ministra británica, Theresa May, advirtió hoy de que el Reino Unido afronta un terreno incierto si el acuerdo del "brexit" que ha negociado con Bruselas es rechazado en la votación parlamentaria de este martes.

Cuando faltan dos días para que la Cámara de los Comunes decida si apoya o no el pacto, May señaló hoy al dominical "Mail on Sunday" que las consecuencias de un rechazo implicaría que el país entrará en "aguas inexploradas" y en una "grave incertidumbre".