La primera ministra británica, Theresa May. EFE

La primera ministra británica, Theresa May, aseguró hoy tras el pacto con España para desbloquear su apoyo al acuerdo del "brexit" que la posición de Londres sobre la soberanía de Gibraltar "no ha cambiado y no cambiará".

"La posición del Reino Unido sobre la soberanía de Gibraltar no ha cambiado y no cambiará. Estoy orgullosa de que Gibraltar sea británico y siempre voy a estar al lado de Gibraltar", indicó May en Bruselas antes de reunirse con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en la víspera de la cumbre para respaldar el acuerdo sobre el "brexit".