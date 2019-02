La primera ministra británica, Theresa May. EFE/Archivo

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, ha insistido en que no se debe "frustrar" el resultado del referéndum en el que ganó el "brexit", después de que miembros de su gabinete defendieran aplazar la salida de la Unión Europea (UE) si no se aprueba un acuerdo de salida.

"Nuestro empeño para materializar el 'brexit' debe ser absoluto. No podemos frustrar el que fue el mayor ejercicio democrático en la historia de este país", afirmó la primera ministra anoche en una reunión a puerta cerrada con voluntarios del Partido Conservador, según informó un portavoz de Downing Street.