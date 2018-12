La primera ministra británica, Theresa May, dijo hoy que dialoga con los diputados sobre la salvaguarda del "brexit", pensada para evitar una frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), y no descartó que sean ellos los que, en su momento, decidan si se activa o no.

Esa salvaguarda o "garantía" está contenida en el acuerdo del "brexit" aprobado el pasado noviembre por los líderes de los 27 Estados que permanecerán en la UE tras el divorcio, y que será votado en la Cámara de los Comunes el próximo 11 de diciembre.