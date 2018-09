La primera ministra británica, Theresa May, a su llegada a la cumbre de jefes de estado de la Unión Europea (UE) que se celebra en Salzburgo (Austria) hoy, 20 de septiembre de 2018. EFE

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, aseguró hoy que presentará "dentro de poco tiempo" una nueva propuesta sobre la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, una de las cuestiones pendientes para cerrar un acuerdo sobre el "brexit".

"No puede haber acuerdo de retirada sin una solución legalmente operativa para la frontera irlandesa, pero esa solución no puede dividir el Reino Unido en dos territorios aduaneros y presentaremos nuestras propias propuestas en poco tiempo", declaró May en una rueda de prensa tras la cumbre informal de líderes celebrada en la ciudad austriaca de Salzburgo el miércoles y jueves.