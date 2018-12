La primera ministra británica, Theresa May, insistió hoy en que el acuerdo del "brexit" que ha negociado cumple con el resultado del referéndum de 2016 y se negó a decir si contempla retrasar la importante votación del día 11.

En una entrevista hoy con el programa "Today" de Radio 4 de la BBC, May repitió varias veces que el acuerdo, que ha recibido numerosas críticas de diputados de varios partidos, es "bueno" y que, de no aprobarse, el país puede caer en un "brexit duro" o incluso en la posibilidad de que no se concrete el "brexit".