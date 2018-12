May supera la moción de confianza como líder del Partido Conservador

La primera ministra británica, Theresa May, da una declaración fuera de 10 Downing Street hoy tras ganar una moción de confianza convocada por su partido, en Londres (Reino Unido). May afirmó que seguirá adelante con el "trabajo" de materializar el "brexit". En un breve discurso ante su residencia oficial de Downing Street, May reconoció que un número "significativo" de diputados conservadores han votado contra ella (117 de 317) y aseguró que ha "escuchado lo que han expresado". EFE/ Will Oliver

La primera ministra británica, Theresa May, da una declaración fuera de 10 Downing Street hoy tras ganar una moción de confianza convocada por su partido, en Londres (Reino Unido). May afirmó que seguirá adelante con el "trabajo" de materializar el "brexit". En un breve discurso ante su residencia oficial de Downing Street, May reconoció que un número "significativo" de diputados conservadores han votado contra ella (117 de 317) y aseguró que ha "escuchado lo que han expresado". EFE/ Will Oliver