El presidente del gobierno, Mariano Rajoy (c-i), conversa con la primera ministra británica, Theresa May (c-d), durante la segunda jornada de la cumbre del Consejo Europeo que se celebra en Bruselas (Bélgica). EFE

Detalle de las banderas del Reino Unido (d) y la Unión Europea (i) durante la rueda de prensa de la primera ministra británica, Theresa May, ofrecida durante la segunda jornada de la cumbre del Consejo Europeo que se celebra en Bruselas (Bélgica). EFE

La primera ministra británica, Theresa May (i), saluda al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk (d), antes de su reunión con el embajador británico ante la Unión Europea, Tim Barrow, durante la segunda jornada de la cumbre del Consejo Europeo que se celebra en Bruselas (Bélgica). EFE

La primera ministra británica, Theresa May, no quiso hoy concretar la factura final del "brexit", que dijo será parte del "acuerdo final" sobre la futura relación con el Reino Unido tras 2019.

May no quiso dar una cifra concreta al término de la reunión centrada en la salida de Reino Unido de la Unión Europea, en la que los líderes no aprobaron pasar a la segunda etapa de la negociación, consagrada a fijar la futura relación, pero sí dieron luz verde para iniciar los trabajos preparatorios entre los Ventisiete de cara a entrar en esta segunda fase "tan pronto como sea posible".