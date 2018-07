El expresidente de Zimbabue Robert Mugabe reapareció hoy, durante la jornada de reflexión previa a las elecciones de mañana, en una rueda de prensa en la que aseguró que no votará "por aquellos que me atormentaron" y dejó entrever que lo hará por el principal candidato opositor, Nelson Chamisa.

"No puedo votar por quienes me han atormentado, a quienes me tienen de esta manera. No puedo votar a la (gobernante Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico) ZANU-PF", explicó, en relación al hecho de que el partido, que él fundó, le "expulsó" tras una asonada que calificó una vez más como un "verdadero golpe de Estado".