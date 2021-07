El dos veces mandatario libanés Najib Mikati fue designado hoy por el presidente de la República, Michel Aoun, para formar gobierno tras una serie de consultas parlamentarias en las que recibió el apoyo de las principales fuerzas políticas, diez días después de la dimisión de su predecesor, Saad Hariri.

"El presidente Aoun me ha informado del resultado de las consultas parlamentarias, agradezco a todos los miembros del Legislativo que me escogieron y me designaron", dijo Mikati desde el Palacio Presidencial al sur de Beirut tras darse a conocer su nombramiento.