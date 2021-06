El líder opositor ruso, Alexéi Navalni, aseguró que no se rendirá y seguirá luchando contra la corrupción y por arañar votos al partido gobernante Rusia Unida tras prohibir este miércoles la Justicia varias de sus organizaciones, entre ellas su movimiento político. EFE/ Sergei Ilnitsky/Archivo

El líder opositor ruso, Alexéi Navalni, aseguró hoy que no se rendirá y seguirá luchando contra la corrupción y por arañar votos al partido gobernante Rusia Unida tras prohibir este miércoles la Justicia varias de sus organizaciones, entre ellas su movimiento político.

"¿A quién le importa cómo nos llamen? El Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK) no es el FBK. La oficina de Navalni no es la oficina. No somos un nombre, ni un trozo de papel ni una oficina", señaló el opositor a través de su equipo en su cuenta de Instagram.