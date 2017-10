El líder opositor ruso Alexéi Navalni se declaró hoy listo para proseguir con su lucha por la jefatura del Estado nada más salir en libertad tras 20 días de arresto y antes de viajar a un mitin en Ástrajan (sur de Rusia), donde llamó al boicot de las elecciones de 2018 si no es admitido como candidato.

"Si no se me permite participar en las elecciones (presidenciales del marzo de 2018) estas no serán elecciones (...) y llamaré a su boicot", dijo Navalni durante su intervención en Ástrajan, transmitida en directo por el canal independiente Dozhd.