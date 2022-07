A picture taken during a visit to Lysychansk organised by the Russian military shows Russian serviceman walks near destroyed apartments building in Severodonetsk, Luhansk region, Ukraine, 12 July 2022 (issued 13 July 2022). Russian Defense Minister Shoigu on 04 July 2022 reported to Russian President Putin that the Russian Armed Forces and the People's Militia of the self-proclaimed Luhansk People's Republic (LPR) established full control over the territories of the self-proclaimed LPR within the administrative boundaries of the Luhansk region. According to Shoigu, the losses of the Armed Forces of Ukraine over the past two weeks in the battles for Severodonetsk and Lisichansk amounted to almost 5,500 people. On 24 February 2022 Russian troops entered the Ukrainian territory in what the Russian president declared a 'Special Military Operation', starting an armed conflict that has provoked destruction and a humanitarian crisis. (Rusia, Ucrania) EFE/EPA/SERGEI ILNITSKY UCRANIA GUERRA: SEVERODONETSK, 13/07/2022.- Un militar ruso camina el pasado martes cerca de un edificio de apartamentos destruido en Severodonetsk, región de Luhansk, Ucrania. El ministro de Defensa ruso, Shoigu, informó el 4 de julio de 2022 al presidente ruso, Putin, que las Fuerzas Armadas rusas y la Milicia Popular de la autoproclamada República Popular de Luhansk (RPL) establecieron el control total sobre los territorios de la autoproclamada RPL dentro de los límites administrativos de la región de Luhansk. Según Shoigu, las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania durante las dos últimas semanas en las batallas por Severodonetsk y Lisichansk ascendieron a casi 5.500 personas. El 24 de febrero de 2022 las tropas rusas entraron en el territorio ucraniano en lo que el presidente ruso declaró una "Operación Militar Especial", iniciando un conflicto armado que ha provocado destrucción y una crisis humanitaria. EFE/ Sergei I