24 may. 2022

EFE Davos (Suiza) 24 may. 2022

Ucrania no cederá su territorio a cambio del cese de la guerra porque “defenderse ha sido una decisión nacional”, dijo hoy el presidente de Polonia, Andrzej Duda, que en la víspera pronunció en persona un discurso en el Parlamento ucraniano y se convirtió en el primer jefe de Estado en hacerlo.

“Los ucranianos no darán su tierra a Putin, ellos no harán tal concesión. Ucrania ha derramado demasiada sangre, ellos quieren recuperar su territorio. Simplemente no creo que esto pueda suceder”, dijo el presidente.