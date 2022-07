Hatice Cengiz, la prometida del periodista saudí Jamal Khashoggi, asesinado en 2018 en el consulado de su país en Estambul, dijo hoy a Efe que se siente "triste y decepcionada" tras ver que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha reunido con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, al que la inteligencia estadounidense responsabiliza de su muerte.

"Me siento muy decepcionada y triste", indicó a Efe en una conversación telefónica, y añadió que pensaba que Biden tomaría otro camino diferente y no se encontraría con Bin Salmán, "pero no ha ocurrido así", señaló.