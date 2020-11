El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró hoy que no felicitará al ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos hasta que termine el pulso político y judicial entre el presidente electo, Joe Biden, y el actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.

"Le quiero asegurar que aquí no hay ninguna motivación, no se trata de que uno nos guste y el otro no nos guste. Simplemente estamos esperando a que termine el enfrentamiento político", dijo Putin en el programa de la televisión pública rusa "Moscú. Kremlin. Putin".