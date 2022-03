El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recomendó a los vecinos de su país "no agravar la situación, no imponer limitaciones" y aseguró que "no tiene malas intenciones" para con los Estados limítrofes.

"Quiero volver a subrayar, y lo hemos dicho siempre, que no tenemos malas intenciones en relación con nuestros vecinos", dijo el jefe del Kremlin en una comunicación con el gobernador del enclave de Kaliningrado, Antón Alijánov, en momentos en que las tropas rusas combaten en Ucrania.