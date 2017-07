La relatora especial de la ONU para los derechos humanos en Birmania (Myanmar), Yanghee Lee, constató en su sexta visita realizada al país asiático un deterioro de la situación y denunció los obstáculos que le pusieron las autoridades.

"Me quedé pasmada cuando el Gobierno me pidió que le garantizara que no llevaría a cabo ninguna actividad relacionada con la misión investigadora (de la ONU sobre los abusos del Ejército) durante mi visita", dijo Lee en comunicado emitido anoche como resumen de su estancia de 12 días.