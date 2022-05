13 may. 2022

EFE Túnez 13 may. 2022

El presidente de Túnez, Kais Said, ha manifestado su oposición a la presencia de observadores internacionales en los decisivos procesos electorales previstos para este año en el país.

"Propusieron enviar observadores (internacionales). ¿Por qué? Dijimos que no, no somos un país ocupado", manifestó Said este jueves durante el juramento de los nuevos miembros de la comisión electoral independiente (ISIE), designados ahora por el presidente tras el cambio por decreto de su composición.