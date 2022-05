26 may. 2022

EFE Davos (Suiza) 26 may. 2022

El canciller alemán, Olaf Scholz, afirmó hoy que Europa no puede permitir que el presidente ruso, Vladímir Putin, gane la guerra y aseguró que eso no ocurrirá.

"No podemos permitir que Putin gane la guerra y creo que no lo hará. Hasta ahora no ha logrado ninguno de sus objetivos estratégicos, y uno de ellos, el de ocupar toda Ucrania, está más lejos que nunca", dijo Scholz, en una intervención en el Foro Económico de Davos, que hoy cierra su reunión anual.