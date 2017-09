Hoy el Ejército israelí ha desvelado que se ha establecido por primera vez una base militar norteamericana en su territorio, como parte de la estrecha cooperación militar entre ambos países, informó a Efe el comandante de la defensa aérea israelí, Tzvika Haimovich.

Este brigadier general dijo que la nueva base militar no contradice el empeño israelí por demostrar su autosuficiencia a la hora de defenderse de sus enemigos: "No es contradictorio con nuestras capacidades, cooperamos con EEUU, pero no a cualquier precio".