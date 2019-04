La negociación para diseñar un acuerdo del "brexit" que cuente con el respaldo de la oposición laborista en el Reino Unido ha quedado estancada, entre reproches a la primera ministra, la conservadora Theresa May, por no aceptar cambios en su plan.

El Gobierno insiste en que afronta el diálogo sin líneas rojas y con la "mente abierta", pero los laboristas aseguran que May no está dispuesta a ofrecer un "compromiso real" y han avanzado que no hay programadas nuevas reuniones por ahora.