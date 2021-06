El portal de noticias Frontier Myanmar ha denunciado que sigue sin saber los cargos y el paradero del periodista estadounidense Danny Fenster una semana después de su arresto en Birmania y pidió su "liberación inmediata".

"A pesar de múltiples intentos, Frontier aún no ha podido confirmar con las autoridades por qué Danny ha sido detenido. No se nos ha informado de los cargos que enfrenta, si los hay, y no hemos podido comunicarnos con él. No hemos recibido información alguna de las autoridades sobre su detención", apunta en un comunicado el medio, donde Fenster era editor jefe desde agosto de 2020.