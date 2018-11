La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha dicho que "no apostaría dinero" a que la jefa del Gobierno británico, Theresa May, siga en su puesto cuando se produzca el "brexit", entre numerosas críticas al acuerdo preliminar que ha consensuado con Bruselas.

"No apostaría, aunque no estoy en mejor posición que otros para decir lo que va a pasar en las próximas horas, días y semanas. La primera ministra ha demostrado ser resistente en los últimos meses, así que no la descartemos en ese aspecto", señaló Sturgeon en declaraciones a la cadena ITV.