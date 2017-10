El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, rechazó hoy invitar al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la Eurocámara, y explicó que no pretende "reconocer Cataluña como un país y como un socio que está al mismo nivel que España".

"No planeo tomar ninguna iniciativa para invitar a ninguna persona aquí, porque no es la competencia del Parlamento Europeo llevar a cabo ninguna mediación. No pretendemos ir más allá de eso", dijo Tajani a la prensa sobre la posibilidad de invitar a Puigdemont a la Eurocámara para hablar sobre la situación en Cataluña.