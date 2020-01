Haitham bin Tareq al Said tomó posesión este sábado como nuevo sultán de Omán, pocas horas después de que las autoridades anunciaran el fallecimiento del sultán Qabús bin Said, quien no dejó herederos ni designó nunca a un sucesor.

El nuevo mandatario juró su cargo a primera hora del sábado, según anunció el Gobierno de Omán, en base al "ordenamiento político fundamental del Estado", según un breve comunicado.