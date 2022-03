Gennadii Trukhanov, alcalde de la ciudad ucraniana de Odesa, tiene claro algo que algunos odesitas dudan por su fama de prorruso. "No pienso que eso (una invasión rusa) pueda pasar, pero no cooperaré con ellos, no cooperaré con un nuevo régimen, eso está claro".

Trukhanov, que creó un partido independiente tras formar parte del prorruso Partido de las Regiones, explica en una entrevista a Efe la situación de una ciudad estratégica y monumental amenazada por las tropas rusas, donde por ahora, dice, reina la tranquilidad.