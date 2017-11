Trump insta al régimen norcoreano a no subestimar ni poner "a prueba" a Washington y Seúl

El presidente de EEUU, Donald Trump, instó hoy a Corea del Norte a no subestimar a su país y abogó por su política de buscar "la paz a través de la fuerza" en un discurso pronunciado en Seúl en el que cargó con dureza contra Pyongyang.

"Hablo en nombre no solo de nuestros países, sino de todas las naciones civilizadas cuando le digo al Norte: no nos subestiméis y no nos pongáis a prueba", afirmó Trump durante la alocución que ha ofrecido ante la Asamblea Nacional (Parlamento) en Seúl en el marco de su gira por Asia.