El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó hoy al Gobierno paquistaní de haber ayudado a esconder en su territorio al líder de Al Qaeda Osama Bin Laden, muerto en una operación militar estadounidense en 2011, en una entrevista difundida hoy por el canal de televisión Fox News.

Bin Laden "vivía en Pakistán, estábamos apoyando Pakistán, les dábamos 1.300 millones al año, que no les damos más. Por cierto, la finalicé (la ayuda) porque no hacen nada por nosotros, no hacen ninguna maldita cosa por nosotros", explicó Trump.