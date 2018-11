El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró hoy que "probablemente no" se verá con su homólogo ruso, Vladimir Putin, este fin de semana en París, y que el previsto encuentro entre ambos tendrá lugar en la cumbre del G20 en Argentina a finales de mes.

"Aún no hemos cerrado nada. No estoy seguro de que vayamos a tener un encuentro en París. Probablemente no", afirmó Trump en declaraciones a los periodistas antes de embarcar en el avión presidencial rumbo a un acto electoral en Ohio.